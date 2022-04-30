Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti

Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşırken, Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsledi.

Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyon oldu. 38 yıl sonra gelen tarihi zafer sonrası Akyazı'da büyük sevinç yaşanırken, binlerce bordo-mavili taraftar gözyaşlarını tutamadı.

ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor, 3. dakikada Cornelius ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından oyunu biraz rölantiye alan bordo-mavililer, ilk yarı tüm kontrolü elinde tuttu. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor 51. dakikada Ndao ile skora dengeyi getirdi. Bu golden 5 dakika sonra ise Antalyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Fredy, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. 62. dakikada ise sahneye Dorukhan Toköz çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Abdülkadir Ömür'ün asistinde topu ağlara gönderdi. Akdeniz ekibinde 80. dakikada Haji Wright skoru belirleyen isim oldu. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.