Trabzonspor deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

2. dakikada defansın hatasından yararlanıp topu ceza sahası içine sürükleyen Sörloth'un pasında topla buluşan Novak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere attı.

4. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında iyi yükselen Ekuban'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı yine kaleci Beto kornere çeldi.

6. dakikada defansın hatasında meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Halil Akbunar'ın pasında, Castro'nun vuruşunda top kalenin yanından auta gitti.

16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza alanı içinde altı pasta iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan 2 oyuncuyu çalımlayıp vurduğu top, direğin yanından auta gitti.

27. dakikada Novak'ın sol kanattan yaptığı ortada defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Abdülkadir Ömür'un şutunda top, direğin üstünden auta çıktı.

28. dakikada Guilherme'nin hareketi sonrası Castro ceza sahası önünde yerde kaldı. Ceza yayının hemen dışında serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti.

34. dakikada Sörloth, orta sahadan taşıdığı topu sağ kanattaki Ekuban'a attı. Ekuban'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

37. dakikada Jerome'nin sağ taraftan ortasında defanstan dönen topu alan Castro, meşin yuvarlağı Soner Aydoğdu'na verdi. Soner Aydoğdu'nun şutunda, top dışarı gitti.

41. dakikada Guilherme, orta sahada Castro'ya yaptığı müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Castro'nun vuramadığı topu kaleye göndermek isteyen Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

50. dakikada meşin yuvarlağa ceza sahasına kadar taşıyan Sörloth, Poko'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada penaltı atışını kullanan Ekuban, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

54. dakikada Jerome, ceza alanı içinde Da Costa ile ikili mücadelede yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıda topun başına geçen Alpaslan Öztürk, topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2.

73. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan verdiği pasla hareketlenen Castro'nun ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, top direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

84. dakikada Ekuban'ın orta sahanın solundan uzun pasında Abdülkadir Ömür, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Beto ile çarpışan Abdülkadir'in ayağına çarpan topa kaleye yöneldi. Kale önünde müdahale eden Berkan Emir'in çıkarmaya çalıştığı meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-3.

Pozisyonda kaleci Beto ile çarpışan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak yerini Serkan Asan'a bıraktı.

Bordo-mavili ekip, müsabakayı 3-1 kazandı.

Maçtan notlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Göztepe-Trabzonspor maçı seyircisiz oynandı.

Maç öncesi Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek önlemin alındığı statta, tüm görevlilerin ateşleri ölçüldükten sonra stada girişlerine izin verildi.

Futbolcular dışında antrenörler ve tüm görevlilerin maske taktıkları görüldü. Futbolcular yedek kulübesinde maskeyle oturdu.

Sosyal mesafe kuralları gereği bazı oyuncular, yedek kulübesinin hemen arkasındaki tribünden belli aralıklarla oturarak maçı takip etti.

Göztepe taraftarları da stat dışında toplanıp, takımlarına tezahüratlarıyla sesini duyurmaya çalıştı.

AA