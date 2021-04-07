Trabzon’la sekizinci kez

İsim değişikliği yapan iki takım daha önce yedi kez karşılaşırken, bu maçların birini Çorum ekibi, ikisini de Trabzon temsilcisi kazandı. Dört karşılaşma ise berabere bitti.

Çorum Futbol Kulübü ile Hekimoğlu Trabzon ilk kez 2013-14 sezonunda rakip oldular. 13.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazanırken, 30.haftada Trabzon’da oynanan maç 0-0 bitti.

2017-18 sezonunda da aynı grupta yer alan iki takım arasında 15.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1, 32.haftada Trabzon’da oynanan maç da 3-3 tamamlandı.

Geçen sezon da aynı grupta yer alan iki takımın Trabzon’daki mücadeleleri evsahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Çorum’da oynanan maç 0-0 bitti.

Bu sezonun 13.haftasında Trabzon’da oynanan maçta, Trabzon temsilcisi Musa Caner Aktaş’ın 27.dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

(Spor Servisi)

