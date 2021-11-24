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Trabzon’a karşı 8 maçta 7 puan

Çorum FK, Cumartesi günü 15.hafta maçında konuk olacağı Hekimoğlu Trabzon’la daha önce 8 kez karşılaştı. Bu maçların 1’ini Çorum FK, 3’ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 4 karşılaşma berabere bitti. Çorum FK, 7 maçtır yenemediği Trabzon temsilcisine 9 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, rakibiyle Trabzon’da oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Spor 24.11.2021, 19:30
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Trabzon’a karşı 8 maçta 7 puan

2.Lig Kırmızı Grupta “Rota Kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Cumartesi günü 15.hafta maçında konuk olacağı Hekimoğlu Trabzon’la tarihinde 9.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta, eski adı Düzyurtspor olan Hekimoğlu Trabzon’un üstünlüğü dikkat çekiyor.
Geride kalan 8 karşılaşmada Çorum FK sadece 1 kez kazanırken, Trabzon ekibi 3 galibiyet aldı. 4 karşılaşma ise berabere bitti. Çorum FK’nın 9 golüne Karadeniz ekibi 10 golle cevap verdi.
ÇORUM FK DEPLASMANDA 2 PUAN ALDI
İki takım arasında bugüne kadar Trabzon’da oynanan 4 maçta da Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Çorum FK, Trabzon’da oynanan maçlarda 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 2 puan aldı ve attığı 4 gole karşılık 6 gol yedi.
REKABETTE İLK MAÇI ÇORUM FK KAZANDI
Çorum FK ile Hekimoğlu Trabzon ilk kez 2013-14 sezonunda rakip oldular. 13.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazanırken, 30.haftada Trabzon’da oynanan maç 0-0 bitti.
2017-18 sezonunda da aynı grupta yer alan iki takım arasında 15.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1, 32.haftada Trabzon’da oynanan maç da 3-3 tamamlandı.
2019-20 sezon da aynı grupta yer alan iki takımın 10.haftada Trabzon’daki mücadelesi evsahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Çorum’da oynanan 27.hafta maçı 0-0 bitti.
Çorum FK ile Hekimoğlu Trabzon geçen sezon da aynı grupta rakip oldu. Ligin 13.haftasında Trabzon’da oynanan maçta, Trabzon temsilcisi Musa Caner Aktaş’ın 27.dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
32.haftada Çorum’da oynanan maçta da gülen taraf 3-2’lik skorla Hekimoğlu Trabzon oldu. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Çorum FK’nın gollerini 59.dakikada Muhammet Fettahoğlu ve 90+1.dakikada Abdülhamit Yıldız atarken, Karadeniz ekibinin gollerini 16.dakikada Halil İbrahim Tuna, 45+2.dakikada Çorum FK’lı Ertuğrul Sancaktutan kendi kalesine ve 89.dakikada Musa Caner Aktaş kaydetti.
İKİNCİ KEZ 15.HAFTA MAÇI
Bu sezon yine aynı grupta rakip olan Çorum FK ile Hekimoğlu Trabzon, Cumartesi günü 15.hafta maçında, Trabzon’da karşılaşacak. İki takım, 2017-18 sezonunda da 15.haftada karşılaşmış ve Çorum’da oynanan maç 1-1 bitmişti.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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