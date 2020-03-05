Trabzon’a bileniyorlar

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Pazar günü sahasında Hekimoğlu Trabzon’la oynayacağı 27.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 2 No’lu Saha’da yapılan antrenmana sakatlığı süren Kıvanç Kaya ile büyük ölçüde sezonu kapatan Kerem Pala katılmadı. Belinde ağrı olan kaleci Reşat çalışmayı yarıda bıraktı.

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasının ardından taktik içerikli oyunla devem etti. Teknik patron Ersin Küçükoğlu, taktik çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu. Trabzon maçının önemine vurgu yapan genç teknik adam, Pazar günü kazanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Çorum Futbol Kulübü bugün saat 14.30’da yapacağı çift kale antrenmanıyla Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürecek.