“Trabzon maçı ile yeniden yükselişe geçmek istiyoruz”

Dünkü antrenman öncesinde sahada basın toplantısı düzenleyen teknik patron Bahri Kaya, Tarsus İdmanyurdu maçında kaybettikleri 2 puanı Trabzon deplasmanında telafi edeceklerine inandığını söyledi.

Haftaya moralsiz başladıklarını kaydeden Bahri Kaya, “Tarsus maçını artık unuttuk. Hekimoğlu maçının hazırlıklarını son antrenmanımız ile birlikte tamamlayacağız. Hafta başından beri yaptığımız antrenmanlarla Trabzon maçına iyi hazırlandık. Maça da iyi bir durumda çıkacağız.

Hekimoğlu Trabzonspor’un kendi sahasında Zonguldakspor’a kaybettiği 4-0’lık bir maç var. Onun dışında bu ligde iyi ve zorlu müsabakaları oynamış bir rakip. Oyuncularının çoğunluğu Karadeniz yöresinin futbolcuları. Çok hırslı ve savaşan bir rakip. Bunu bilerek hazırlandık.

Taktiksel anlamda da hazırlıklarımızı yaptık. Bu önemli deplasman öncesi çok önemli deplasman oyunumuz ve puanımızla oraya gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi bu deplasmandan da puan ya da puanlarla şehrimize dönmek istiyoruz.

Tarsus maçında galibiyet serimize ara verdik ama Hekimoğlu Trabzon maçını kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyoruz. Deplasmanda kazanacağımız 3 puanın değerini çok iyi biliyoruz ve farkındayız.

Bize yakışan ve gerçekten 3 puana çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde oyuncu arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösterip şehrimize bizi mutlu edecek skorla döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Onlara güveniyoruz. Hem camianın hem de benim oyuncularıma güvenim sonsuz. Güvenimizi boşa çıkartmayacaklar inşallah” dedi.

Teknik Direktör Bahri Kaya, basın toplantısında ikiden fazla soru almadı.

(Rıfat KARA)