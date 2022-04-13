Trabzon galibiyetine 200 bin lira prim veren Aşgın, Play-Off primini ise 300 bin lira olarak açıkladı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki akşam, Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK’ya yaptığı moral ziyaretine ve iftara boş gitmedi. Aşgın, iftardan sonra, yüzleri güldüren iki müjde açıkladı.

1461 Trabzon galibiyeti nedeniyle takıma 200 bin lira primi kulüp hesabına yatırdıklarını açıklayan Belediye Başkanı Aşgın, sezonu ilk 5’te bitirip Play-Off’a kalmaları halinde ise 300 bin lira daha prim vereceğini duyurdu.

Belediye olarak ellerini taşın altına koyduklarını ve desteklerinin devam edeceğini belirten Aşgın, “1461 Trabzon maçında alınan galibiyetten ötürü takımımıza 200 Bin TL prim verdik. Bunu da bugün itibariyle yatırdık. Futbolcu kardeşlerimizin ve teknik heyetimizin gayretine, alın terine sessiz kalamazdık. Belki bu miktar az olabilir ama onları yalnız bırakmadığımızı, yanlarında olduğumuzu göstermiş olduk.

Çorum, gerek şehrin potansiyeli ile gerekse sportif alandaki başarıları ile hep üst ligleri hak eden bir şehirdir. Çorum FK olarak tam bu noktaya gelmişken, 4 maçımız kalmışken, mutlaka “Rota Kupa” hedefini tutturmamız ve Play-Off’a kalmamız gerekiyor. Bu motivasyonu da sizlerde görüyorum. Bu nedenle Play-Off’a çıkmanız halinde 300 Bin TL daha prim vereceğimizi açıklıyorum. Play-Off’a çıktığınız gün 300 Bin TL’yi hesaplarınıza yatıracağız” dedi.

(Rıfat KARA)

