Töremiş’ten bir altın, bir bronz
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badminton milli sporcusu Mehmetcan Töremiş, Avrupa Şampiyonası’na hazırlık amacıyla Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen U15 Li-Ning Zagreb Youth Open Turnuvası’nda iki madalya kazandı.
22 Yılı Şubat ayında Finlandiya’da düzenlenecek U15 Avrupa Şampiyonası’na hazırlık amacıyla düzenlenen ve 22 ülkenin katıldığı turnuvada Türkiye’yi temsil eden milli takımda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda badminton il temsilcisi Barış Boyar da antrenör olarak görev yaptı.
Mehmetcan Töremiş, tek erkekler kategorisinde üçüncü olup bronz madalya kazanırken, çift erkeklerde ise Ankara EGO Spor’dan Mert Seven ile birlikte şampiyonluğu kazanıp altın madalya aldı.
Elde ettiği başarıdan dolayı Mehmetcan Töremiş’i kutlayan Barış Boyar, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Halil İbrahm Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve yönetim kuruluna, Doç.Dr. Volkan Gürses, diyetisyen İrem Çelebi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Malatyaspor
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0