Töremiş’ten bir altın, bir bronz 

22 Yılı Şubat ayında Finlandiya’da düzenlenecek U15 Avrupa Şampiyonası’na hazırlık amacıyla düzenlenen ve 22 ülkenin katıldığı turnuvada Türkiye’yi temsil eden milli takımda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda badminton il temsilcisi Barış Boyar da antrenör olarak görev yaptı.

Mehmetcan Töremiş, tek erkekler kategorisinde üçüncü olup bronz madalya kazanırken, çift erkeklerde ise Ankara EGO Spor’dan Mert Seven ile birlikte şampiyonluğu kazanıp altın madalya aldı.

Elde ettiği başarıdan dolayı Mehmetcan Töremiş’i kutlayan Barış Boyar, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Halil İbrahm Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve yönetim kuruluna, Doç.Dr. Volkan Gürses, diyetisyen İrem Çelebi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

