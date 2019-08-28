Töremiş yine ŞAMPİYON

Ankara’da düzenlenen ve 700’ün üzerinde sporcunun katıldığı 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmetcan Töremiş Türkiye birincisi oldu.

Kariyerinde daha önce de Türkiye şampiyonlukları kazanan Mehmetcan Töremiş, Ankara’daki şampiyonada tek erkekler kategorisinde tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi ve madalya koleksiyonuna bir altın daha ekledi.

ÇİFTLERDE İKİNCİ

Tek erkeklerde Türkiye şampiyonluğunu kazanan Mehmetcan Töremiş, çift erkeklerde ise gümüş madalya aldı. Töremiş, Ankara EGO Spor Kulübü’nden partneri Mert Seven ile finalde yenildiler ve Türkiye ikinciliğinde kaldılar.

MİLLİ FORMAYI GARANTİLEDİ

Mehmetcan Töremiş Türkiye şampiyonasında sergilediği başarılı performans ve elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi. Çorumlu sporcu, önümüzdeki ay düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.