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Topal Orhan’ı kaybettik
Çorum futbolunda “Topal Orhan” ismiyle iz bırakan Orhan Temiz (86) tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Spor 05.06.2020, 19:02 05.06.2020, 20:03
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Futbolcu, antrenör ve idareci sıfatlarıyla Çorum futboluna büyük hizmetleri dokunan Orhan Temiz, rahatsızlığından dolayı bir süredir Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Temiz, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Temiz’in cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Çorumgücü’nün kurucu başkanı da olan Orhan Temiz, geçmiş dönemlerde İl Futbol Hakem Kurulu başkanlığı da yaptı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Spor Servisi)
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