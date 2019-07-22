Tokatspor ile hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdüren Kırmızı-Siyahlılarda hazırlık maçı programı belli oldu. Teknik Direktör Bahri Kaya, 1.etap hazırlıkları kapsamında Çorum’da 2 tane hazırlık maçı oynayacaklarını belirtti. İlk hazırlık maçını 5 Ağustos Pazartesi günü 3.Lig takımı Tokatspor ile Çorum’da oynayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, saha ve saat konusunda detaylı bilginin daha sonra açıklanacağını söyledi. Tokatspor’un ardından 8 veya 9 Ağustos tarihinde yine Çorum’da bir hazırlık maçı yapacaklarını da sözlerine ekleyen Kaya, rakibin ise daha netleşmediğini ifade etti.