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Tokatspor ile hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarını Çorum’da sürdüren Yeni Çorumspor, 5 Ağustos Pazartesi günü Tokatspor ile hazırlık maçı yapacak.

Tokatspor ile hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarını Çorum’da sürdüren Yeni Çorumspor, 5 Ağustos Pazartesi günü Tokatspor ile hazırlık maçı yapacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:47
Tokatspor ile hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdüren Kırmızı-Siyahlılarda hazırlık maçı programı belli oldu. Teknik Direktör Bahri Kaya, 1.etap hazırlıkları kapsamında Çorum’da 2 tane hazırlık maçı oynayacaklarını belirtti. İlk hazırlık maçını 5 Ağustos Pazartesi günü 3.Lig takımı Tokatspor ile Çorum’da oynayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, saha ve saat konusunda detaylı bilginin daha sonra açıklanacağını söyledi. Tokatspor’un ardından 8 veya 9 Ağustos tarihinde yine Çorum’da bir hazırlık maçı yapacaklarını da sözlerine ekleyen Kaya, rakibin ise daha netleşmediğini ifade etti.

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