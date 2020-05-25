THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu iptal edildi

Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.

Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.

Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.

ELPA, THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesinden memnun

Basketbolda Avrupa Ligi Oyuncular Birliği (ELPA), THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesini memnuniyetle karşıladı.

ELPA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bütün tarafların sağlığı ile güvenliğini sağladığı ve gelecek sezona herkesin hazırlanması için zaman tanıdığı için THY Avrupa Ligi'nin iptal edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa basketbolu için zor bir süreç başlattığının farkında olunduğu belirtildi.

Zorlu süreçte, THY Avrupa Ligi yönetiminin, kulüplerin ve oyuncuların basketbolun geleceği için olumlu iş birliğinde bulunduğu ve beraber adım attığı aktarıldı.

Kriz başladığından beri ELPA'nın sadece basketbolcular için değil, başantranörler, kulüp çalışanları, hakemler, medya ve taraftarların sağlığı için hareket ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELPA'nın başkanı Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome, "Bireysel ve küresel olarak eşsiz ve tahmin edilemeyen bir durumla karşı karşıya kaldık. THY Avrupa Ligi'ni iptal etme kararı zordu fakat doğruydu. Bu zor adımı attığı için tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.