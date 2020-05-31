TFF’yi boykot ederiz!

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Vakfı ile yaptığı toplantıda Süper Lig'in 12 Haziran'da kesin olarak başlayacağı yönünde karar alırken, bu kararın yanı sıra önemli bir açıklama daha yaptı. Yapılan açıklamada, ""Kulüplerimizden gelen talep üzerine, Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt liglerde yarışması isteği doğrultusunda çalışmalara başlanmış, konuyla ilgili Futbol Komitesi oluşturulması kararlaştırılmıştır. 21 yaş altı oyuncuların değerlendirilmesini hedefleyen bu projeyle kulüplerimizin genç oyuncu yetiştirme çabaları da desteklenecektir" denildi.

Ancak bu açıklama TFF 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarını adeta ayağa kaldırdı. Söz konusu kulüpler, TFF'nin bu formülde ısrar etmesi halinde ligleri boykot etmeyi gündemine alacak. Daha önceki toplantılarda da konunun gündeme geldiği ancak alt lig kulüplerden gelen tepkiler nedeniyle TFF, konuyu daha detaylı inceleme kararı aldı. Buna göre TFF, gelecek hafta alt lig kulüplerin birlikleriyle toplanacak. Hem liglerin akıbetini hem de Süper Lig takımlarının rezerv takım taleplerini masaya yatıracak.

TEMEL NEDENİ EKONOMİK

TFF 1., 2. ve 3. Lig ile BAL kulüpleri, Süper Lig takımlarının rezerv takımlar kurarak ekonomik nedenlerden dolayı kendileriyle yarışmasına karşı bir tutum sergiliyor.

Söz konusu kulüpler, "Süper Lig kulüpleri, 'Hiç terlemeden bir takımım daha olsun' diyor! Böyle bir dünya var mı? TFF hem 3. Lig takım sayısı fazla diyor hem de 18 takım daha kurmaktan söz ediyor! Peki Bölgesel Amatör Ligi ne olacak? 5 tane daha mı kurulacak? Pasta daha bize yetmezkne, bunu bir de 5'e mi böleceksiniz? Zaten futbolun büyük pastasını Süper Lig takımları alıyor. Şimdi bir de alt liglerin pastasını mı yiyecekler?" diyerek, rezerv takımların kurulmasına karşı çıkıyor.

(Spor Servisi)