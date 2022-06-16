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TFF’nin yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) olağanüstü genel kurulu Ankara’da yapıldı. Başkanlık seçimine tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 1 yıl süreyle TFF’nin yeni başkanı oldu.

Spor 16.06.2022, 19:13
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TFF’nin yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi

JW Marriott Otel’de, saat 10.00’da başlayan TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kuruluna TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 
219 delegenin katılımıyla yapılan genel kurul öncesinde 9 isim TFF Başkanlığı için adaylığını açıklarken, bu adaylardan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli çoğunlukta imza toplayıp aday olabildi. Diğer 8 isim ise yeterli sayıda imza toplayamadıkları için aday olamadılar. Bu nedenle, seçime tek adayla girildi.
Divan Kurulu başkanlığını Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın yaptığı genel kurulda, 2019 delegenin 158’inin oyunu alan Gaziantep FK eski Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 yıl süreyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı oldu.
Büyükekşi’nin yönetiminde şu isimler yer alıyor: Yalçın Orhan, Nüket Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.
Genel kurula, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da katıldı.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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