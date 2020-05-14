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“TFF’nin isteklerini karşılamamız çok zor”

18 Temmuz'da başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları hakkında açıklamalarda bulunan Osmancık Belediyespor Başkanı Emrah Tüysüz, TFF'nin isteklerini karşılamalarının çok zor olduğunu ifade etti.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:17
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“TFF’nin isteklerini karşılamamız çok zor”

Osmancık Belediyespor’da Kulüp Başkanı Emrah Tüysüz, TFF’nin ısrarla oynatmak istediği BAL maçları hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada en çok zararı BAL takımlarının gördüğünü vurgulayan Başkan Emrah Tüysüz, “TFF daha önce liglerin 12 Haziran’da, sonra ise 18 Temmuz’da başlayacağını açıkladı. Avrupa’da bir çok ülke tüm spor müsabakalarını iptal etmişken, ülkemizde basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında ligler iptal olmuşken, futbolun ısrarla oynatılmaya çalışması bizleri ve bizim değerimizdeki bir çok kulübü endişeye sevk etmiştir. Zaten kısıtlı imkanlarla ayakta kalmaya çalışan kulüpleriz. Bir de bu süreçte ekonomik ve sağlık açısından çok zorlanacağımızı düşünüyorum. TFF’nin açıkladığı futbola dönüş protokolünün profesyonel liglerde mücadele eden takımların dahi çok zor yerine getirebileceğini düşünürsek BAL takımları bunu nasıl uygulasın. Osmancık Belediyespor olarak TFF İllaki ligleri oynatacak ise biz sahaya en uygun şartlarda çıkar elimizden gelenin en iyisini yaparak ilimizi temsil etmeye devam ederiz. Ama tekrar belirtmek isterim ki, liglerin oynanması sporcu ve insan sağlığı açısından çok doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

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