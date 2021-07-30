TFFHGD’den fidan kampanyasına destek

Konu hakkında Çorum Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) resmi sayfasından yapılan açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemizin akciğerleri ormanlarımız her daim yeşil kalsın diye yangın bölgesinde, ağaçlandırma çalışmalarında biz de varız.

Klasman hakemlerimizin 2021-2022 sezonunda gittiği tüm müsabakalar için her hakem adına 2 fidan bağışında bulunacağız” ifadelerine yer verildi.

(Rıfat KARA)

