TFF’de deprem! Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün Nihat Özdemir başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Nihat Özdemir’in, istifa kararı aldığı ve görevinden ayrıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün (dün) yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir” ifadeleri kullanıldı.

1 Haziran 2019’da yapılan seçimde göreve gelen Nihat Özdemir, özellikle Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve yayıncı kuruluşla yaşanan sorunların yanı sıra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas başta olmak üzere, birçok kulüp yöneticisiyle sorunlar yaşıyordu.

Özdemir’in, 20 kulüp başkanının istifa etmesi yönünde baskı kurduğu ve bu nedenle görevinden ayrıldığı iddia ediliyor.

(Hüseyin AŞKIN)