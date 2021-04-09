Flaş HaberTFF'den açıklama geldi; BAL ertelendi
TFF'den açıklama geldi; BAL ertelendi
Gazetemizin yaklaşık 1 hafta önce erteleneceğini duyurduğu Bölgesel Amatör Lig maçları için TFF'den resmi açıklama geldi. TFF, daha önce 17-18 Nisan'da başlatacağını duyurduğu Bölgesel Amatör Lig'in ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Spor 09.04.2021, 18:41
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TFF resmi sayfasından yapılan açıklama şu şekilde, "Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.
Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.
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