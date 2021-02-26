TFF BAL Nisan’da başlıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir belirsizliğini koruyan Bölgesel Amatör Lig için TFF kararını verdi. Dün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada Bölgesel Amatör Lig 2020-2021 sezonun oynanacağı duyuruldu. İşte o açıklama; "2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig 52 gruptan oluşacak olup, gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü olarak karşılaşmalar oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Müsabakalar 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde başlatılacak. Grupların oluşumu ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı BAL Statüsü önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, grupların açıklanması sonrası grup kuraları ve fikstür çekimi yapılacak.”

TFF ayrıca, 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatılmamasına karar verildiğini de açıkladı.

(Spor Servisi)