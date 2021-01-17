TFF, Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esaslarını yayınladı

2020-2021 sezonunda amatör futbol müsabaka, tescil ve disiplin uygulamaları, amatör lisans işlem bedelleri, amatör liglerde yaş ve kategorilerin yer aldığı uygulama esasları, 15 Ocak 2021 tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildikten sonra TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar kitapçığının basımının yapılarak tüm amatör kulüplere dağılacağı açıklandı.

TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanan esaslara göre, TFF Amatör İşler Kurulu’nca, illerde Süper Amatör, 1.ve 2.Amatör Liglerin oynatılmasına karar verildiği takdirde bu liglerin oluşturulması ve bu liglerdeki takım sayılarının Amatör İşler Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tespit edileceği belirtildi.

TRANSFER DÖNEMİ 15 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-21 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esaslarını yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu esaslar kapsamında amatör futbol transfer dönemi 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olup, bitiş tarihi önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Amatör futbolcuların filiz lisans ve vize işlemleri ise 15 Ocak’ta başlayıp 30 Haziran’da sona erecek.

(Spor Servisi)