“TFF, alt ligleri yok hükmünde sayıyor”

TFF’nin Kulüpler Birliği Vakfı ile yaptığı son toplantının ardından rezerv lig kararına tepki 1,2 ve 3.Lig ile BAL kulüplerinden tepki giderek artıyor. TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü’nde Başkan Fatih Özcan’da TFF’ye aldığı karardan ötürü tepkisini dile getirdi. Başkan Özcan rezerv lig kurulması ile ilgili yaptığı açıklamada sonuna kadar karşı olduklarını belirtirken, TFF için alt liglerin yok hükmünde olduğunu vurguladı. Alt liglerin yok hükmünde saymasının üzücü olduğunu ifade eden Özcan, “Uzun zamandır Türk futbolunun gündeminde olan "Rezerv Lig" son günlerde ciddi anlamda tartışılmaya başlandı. Alt liglerde mücadele eden kulüplerimizin bir çoğu rezerv lig projesine karşı çıkmış ve haklı olarak yüksek sesle itiraz etmiştir. Ancak, birçok konuda olduğu gibi rezerv lig konusunda da görüş beyan etmek, karanlıkta göz kırpmaktan öteye gitmeyecektir. Maalesef TFF yada ilgili organların nezdinde, alt ligler yok hükmündedir. Hiçbir görüşümüz dikkate alınmadığı gibi , hiçbir talebimizde TFF tarafından karşılanmamaktadır. Alt ligler değerli kulüp başkanları ve kıymetli yöneticilerin kaderine terk edilmiş durumdadır.

TFF iddiadan alt liglere ayrılan bütçe ile bırakın transfer yapmayı sezon öncesi kampı, devre arası kampı, lisans işlemleri, malzeme alımı, sağlık harcamaları, deplasman giderleri gibi kulüplerin olmazsa olmaz giderlerini karşılayabilmek neredeyse imkansızdır. Alt liglerde mücadele eden takımların yaşaması veTürk futboluna hizmet etmesi adına, başkan ve yöneticilerin yapmış olduğu insan üstü fedakarlık karşısında alt ligleri görmezden gelmek, ben istedim oldu mantığı ile Türk futbolunu yönetmek gerçekten içler acısı bir durumdur. Süper Lig ekiplerinin talebi doğrultusunda TFF'nin bu sezon kesin adım atılacaktır açıklaması en hafif şekliyle taihsizliktir. Hayata geçirilmesi planlanan rezerv lig projesinin Süper Lig'de mücadele eden kulüplere sağlayacağı fayda göz önünde bulundurup, alt liglerde mücadele eden kulüplerimize vereceği büyük yarayı görmezden gelmek gerçekten üzücü bir durumdur.

Alt liglerde çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kulüplerin başkan ve yöneticilerinin üzerinde bunca yük varken, üzerine rezerv lig projesini hayata geçirerek haksız rekabet ortamı oluşturmak alt liglerde mücadele eden bir çok kulübü kapanma noktasına getirecektir. TFF'nin bu gelişme doğrultusunda kararını tekrar gözden geçireceğini umut etmek istiyorum. Son olarak kıymetli taraftarlarımızdan ricam şudur, Türk futbolunda Çorum FK'nın da söz sahibi olabilmesi, haksızlıklar karşısında mücadele edebilmesi ve layık olduğu lige bir an önce yükselmesi adına açıklamış olduğum 3 yıllık projeye sahip çıkmalarıdır" dedi.

(Spor Servisi)