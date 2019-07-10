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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:00
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde gerçekleşti. 
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig grupları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde yapılan kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri hazır bulundu. Gaziantepspor’un aldığı ceza sonrasında küme düşürülmesi nedeniyle bu sezon 3. Lig’deki 1 grubun 17 takımla oynanacağı açıklandı. Çekilen kura sonrasında 2. Grup, yeni sezonda 17 takımla oynanacak. Bunun yanı sıra birçok takımın isim değişikliği talebi, henüz TFF yönetimi tarafından görüşülmediği için, kura çekiminde bu takımlar eski isimleriyle yer aldılar. TFF tarafından bu konu görüşüldükten sonra kulüplere isim değişikliği talepleri hakkında bilgi verilecek. 
Çekilen kuralar sonrasında gruplar şu şekilde oluştu: 
TFF 2. Lig Beyaz Grup 
Afjet Afyonspor 
Amed Sportif Faaliyetler 
BAK Spor Kulübü 
Gümüşhanespor 
Hacettepespor 
Hekimoğlu Trabzon 
İnegölspor 
Kırklarelispor 
Konya Anadolu Selçukspor 
Manisa BB Spor 
Pendikspor 
Samsunspor 
Sarıyer 
Şanlıurfaspor 
Sancaktepe Bld. Spor 
Tarsus İ.Y. 
Yeni Çorumspor 
Zonguldak Kömürspor 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 
Ankara Demirspor 
Bandırmaspor Baltok 
Bayburt İl Özel İdare 
Birevim Elazığspor 
Bodrum Bld. Bodrumspor 
Ergene Velimeşespor 
Etimesgut Bld. 
Eyüpspor 
Kahramanmaraşspor 
Kardemir Karabükspor 
Kastamonuspor 1966 
Kırşehir Bld. 
Niğde Anadolu FK 
Sakaryaspor 
Sivas Bld. 
Tuzlaspor 
Utaş Uşakspor 
Van BB. Spor 

TFF 3. Lig 1. Grup 
24 Erzincanspor 
68 Aksaray Bld. 
Artvin Hopaspor 
Çankaya FK 
Çatalcaspor 
Düzcespor 
Erzin Bld. 
Karbel Karaköprü Bld. 
Kızılcabölükspor 
Manisaspor 
Serik Bld. 
Silivrispor 
Sultanbeyli Bld. 
Şile Yıldızspor 
Tire 1922 
Tokatspor 
Yeni Orduspor 
Yomraspor 

TFF 3. Lig 2. Grup 
1877 Alemdağspor 
Ağrı 1970 Spor 
Belediye Derincespor 
Büyükçekmece Tepecikspor 
Cizrespor 
Elaziz Bld. 
Erbaaspor 
Erokspor 
Fatsa Bld. 
Fethiyespor 
Karşıyaka 
Kemerspor 2003 
Kocaelispor 
Kozan Bld. 
Ofspor 
Payaspor 
Turgutluspor 

TFF 3. Lig 3. Grup 
Altındağ Bld. 
Batman Petrolspor 
Bayrampaşa 
Darıca GB 
Diyarbekirspor 
Gölcükspor 
Halide Edip Adıvarspor 
Karacabey Bld. 
Kelkit Bld. Hürriyetspor 
Malatya Yeşilyurt Bld. 
Modafenspor 
Muğlaspor 
Nazilli Bld. 
Nevşehir Bld. 
Osmaniyespor 

Son Güncelleme: 10.07.2019 20:01
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