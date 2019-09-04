Tevfik Kış’ı kaybettik

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat eski Şampiyonu, Türk güreşinin efsane isimlerinden hemşehrimiz Tevfik Kış (85) Ankara’da hayatını kaybetti.

Aktif güreş hayatını noktaladıktan sonra ticarete atılan ve Ankara’da kebap salonu işleten Tevfik Kış, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. Kış’ın, dün öğle saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Türk güreşinin efsane isimi Tevfik Kış’ın cenazesi bugün Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında bulunan Türkiye Güreş Vakfı Anıt mezarına defnedilecek.

TEVFİK KIŞ KİMDİR?

10 Ağustos 1934 yılında Çorum’un Kargı İlçesine bağlı Pelitcik köyünde dünyaya geldi.

1956 yılında Güreşe başladı. 1959 yılı İstanbul’da grekoromen stil 87 kiloda Balkan ikincisi oldu.

1959 yılında Lübnan-Beyrut’ta grekoromen stil 87 kiloda Akdeniz Oyunları Şampiyonluğunu kazandı.

1960 yılında Roma Olimpiyatları’nda grekoromen stil 87 kiloda şampiyon oldu.

1961 yılında Japonya- Yokohama’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya dördüncüsü oldu.

1962 yılında A.B.D.- Toledo’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya şampiyonluğunu kazandı.

1963 yılında Finlandiye-Helsinki’de grekoromen stil 87 kiloda Dünya şampiyonu oldu.

1965 yılında Finlandiye-Tampera’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya dördüncüsü.

1966 yılında A.B.D.-Toledo’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya ikincisi oldu.

1966 yılında Federal Almanya- Essen’de grekoromen stil 87 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

1967 yılında S.S.C.B.- Minks’te grekoromen stil 87 kiloda Avrupa beşincisi oldu.

Kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri. Bele girmeler, suplex ve bel kündesi.

1968 yılında güreşi bırakan Tevfik Kış, Milli Takımda antrenör olarak Türk güreşine hizmet etti.

Türkiye Güreş Federasyonu’nda yıllarca yönetici olarak yer alan Tevfik Kış, aynı zamanda Türk Güreş Vakfı’nın kurucu üyeliğini ve yöneticiliğini yaptı.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.(Hüseyin AŞKIN)