TESTLER YAPILDI

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü,ertelenen liglerin kaldığı yerden devam edecek olması nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü antrenmanlara başlamıştı. TFF’nin yaşadığı belirsizlik nedeniyle testleri erteleyen Çorum FK yönetimi açıklanan kesin karar sonrası dün teknik heyet, futbolcular ve kulüp personellerinin testlerini yaptırdı. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Çorum Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi ekipleri tarafından Çorum FK Tesisleri’nde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personellerine (kovid-19) sürüntü PCR testleri uygulandı.

(Spor Servisi)