Testler bugün, antrenman yarın

Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önce 12 Haziran’da ligleri başlatacağız açıklamasının ardından Çorum Futbol Kulübü toplanma tarihi önce 11 Mayıs, daha sonra 13 Mayıs olarak açıkladı. Voleybolda, basketbolda ve hentbolda liglerin iptal edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararının değişeceği gündeme geldi. Bu gelişme üzerine Çorum Futbol Kulübü yönetimi toplanma tarihini 14 Mayıs Perşembe (yarın) gününe aldı.

Federasyonun dün yaptığı toplantının ardından liglerin 12 Haziran’da oynatılacak kararında değişiklik olmaması durumunda Çorum FK’da teknik heyet ve futbolcular bugünden itibaren kovid-19 testlerini yaptırıp, yarın tesislerde ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Federasyonun ligleri iptal etmesi veya ileri bir tarihe ertelemesi durumunda ise Çorum FK’da yönetim toplanma tarihinde yeniden değişikliğe gideceği bilgisine ulaşıldı.

(Spor Servisi)