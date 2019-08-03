Tesislerde peyzaj çalışmaları başladı

Yeni Çorumspor Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın’ın daha önce basın yolu ile tesislerin bakımsızlığından şikayet etmesi üzerine, Çorum Belediyesi’nden cevap gecikmemişti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı üzerine dün Çorumspor tesislerine giden ekip peyzaj çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili Yeni Çorumspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Tesislerimizin peyzaj işleri Çorum Belesiyesi ekiplerince düzenleniyor. Çorum Belediyesine ve Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın'a Yeni Çorumspor kulübü olarak teşekkür ederiz” denildi.

(Rıfat KARA)