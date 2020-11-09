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Tesislerde önlemler alındı

Çorum Futbol Kulübü’nde yaşanan koronavirüs vakasının ardından futbolcuların ve teknik heyetin konakladığı tesislerde bütün önlemler alındı.

Spor 09.11.2020, 21:36
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Tesislerde önlemler alındı

Sancaktepe FK maçı öncesi yapılan kovid-19 testinde 3 teknik heyet ve 13 futbolcunun sonuçların pozitif çıkmasının ardından Çorum FK tesislerinde gerekli tedbirler alınmaya başladı. İlk olarak tesisler komple yeniden dezenfekte edilirken, tesis içerisinde çalışan kulüp personeli ise tulum ve siperlik ile çalışmaya başladı. Odalarında istirahata çekilen futbolcuların yemekleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek dağıtıldı.

(Spor Servisi)

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