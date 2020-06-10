“Tesisler yerinde kalsın”

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran’ın tesislerin mevcut yerinde kalması gerektiği ile ilgili yaptığı açıklamayı desteklediklerini kaydeden Durmuş Buyruk, “Milletvekillerimizden ve Belediye Başkanımızdan ricamız hazırlanacak yeni projede sporun kalbi konumunda bulunan bu tesislerin hizmetine devam edebilecek şekilde planlanmasını arzu ediyoruz.

Bu tesisler sporun merkezi, kalbi durumunda. Bu tesislerde 7’den 70’e tüm sporseverler faydalanıyor. İçerisinde salon sporlarının büyük yükünü taşıyan Atatürk Spor Salonu, hakem dernek lokali, futbol antrenörleri dernek merkezi, hakem odası, Futbol İl Temsilcisi Odası, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Çorum Şubesi Dernek Odası, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi, Tenis Kortlarını ve Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı altında amatör takımların kullandığı soyunma odalarını barındıran merkezi konumdaki tesisin yeni projede de hizmetlerine devam etmesini arzuluyoruz. Bu yoldaki mücadelede spor taban birliklerinin yanında olduğumuzu belirtir, sporun kalbi kırılmasın diyoruz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)