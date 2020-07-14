“Tercih edilen bir kulübüz”

Çorum Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Ersin Küçükoğlu her yönüyle tercih edilen bir kulüp olmanın avantajıyla iç transferi sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirtirken, birçok oyuncunun Çorum’a gelmek istediğini söyledi.

İç transferde Muhammed Rıdvan Özdemir dışında takımda kalması gereken tüm futbolcularla sözleşmelerini uzatma noktasında anlaştıklarını kaydeden Ersin Küçükoğlu, “Transfer kolay olmuyor. Burada bir kültür, bir gelenek var. Verilen sözlerin zamanında yerine getirilmesi, beş yıldızlı otel konforundaki tesisler, yeni stat, başkanımızın özünün ve sözünün bir olması bizi tercih edilen bir kulüp yapıyor. Bu nedenle iç transferi sorunsuz şekilde tamamladı.

Futbol camiası büyük gibi görünse de aslında küçük bir camia. Her şey çok çabuk duyuluyor ve yayılıyor. Çorum Futbol Kulübü sözlerini zamanında yerine getiriyor diye konuşuluyor. Bu da elimizi güçlendiriyor ve camiada bizi tercih edilen bir kulüp yapıyor” dedi.

3 yılda 1.Lig projesi çerçevesinde hedefe ulaşacak bir takım kurmanın gayreti içerisinde olduklarını da kaydeden Ersin Küçükoğlu, “Başkanımız ve Bahri Hoca ile sürekli istişare halindeyiz. Projeye hizmet edecek oyuncular alacağız. Hata yapmak istemiyoruz. Ne kadar az hata olursa o kadar çok verim alırız.

Güçlü bir aile olmak istiyoruz. Başkanı, yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu, taraftarı, basını ve şehri ile hedefe kenetlenmiş güçlü bir aile olduk. Hedefe ulaşmak için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)