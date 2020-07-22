“Tepkide haklı, kararda yanlış”

Halen Türkiye’nin en uzun süre başkanlık yapan ismi olan Mehmet Yalçın, hele de amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapmanın çok zor olduğuna dikkat çekerken, idare ve denetim mekanizmasındaki insanların bazı gerçekleri iyi bilmeleri gerektiğini kaydetti.

Özkan Yaşar’ın, yaptığı onca güzel çalışmanın görmezden gelinip para cezasına çarptırılması ve savcılığa sevk edilmeleri karşısında gösterdiği tepkinin doğal olduğunu belirten Mehmet Yalçın, aldığı istifa kararının ise yanlış olduğunu kaydetti.

Mehmet Yalçın’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Çocuklarımızı spor alanlarında tutmak, doğru ahlak ile yetişmelerini sağlamak için yıllardır mücadele veriyoruz.

Yıllardır spor kulüplerinin derneklerden ayrılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanmasını istiyoruz. Fakat bunu bir türlü başaramadık. Amatör sporun zorluğunu ve önemini bilmeyen yöneticilerimiz çok basit nedenlerden dolayı aldıkları kararlar ile zaten ayakta zor duran amatör spor kulüplerine bir darbe daha vuruyorlar.

Tamamen fahri olarak görev yapan amatör kulüp yöneticileri bu zorluklara kendi çocukları için değil, bulundukları yerin gençleri için fedakârlık yapıyorlar. Mülki amirlerimiz ve iş adamlarımız amatör kulüplerin yaptıkları bu fahri görevin ne kadar önemli olduğunu anlasalar, inanıyorum ki çok farklı davranırlar. Bulundukları ilin ve ilçenin sigortası olduklarını bilmelerini istiyor ve bekliyoruz.

Gelen bu dosyayı inceleyen mülki amirimiz bu kulübün ilçe çocukları için önemine tam olarak bilseler, inanıyorum ki daha farklı davranır ve sorunun çözümü için çaba gösterirdi.

Bizler tabii ki kurallara uyacağız ancak bu kuralları yorumlayan mülki amirlerimizin de biraz anlayışlı ve fahri yapılan bu göreve biraz değer vermesini bekliyoruz.

Kulübümüzden yetişmiş ve birçok profesyonel takımda forma giymiş sporcum Özkan Yaşar, sevdalısı olduğu ilçesinde kurduğu kulüp ile özellikle altyapıda çok güzel işler yapıyor. Yaşadığı bu uygulama karşısında tepki göstererek aldığı kararı yanlış buluyorum. Bir ağabeyi, eski başkanı olarak onu bu düşüncesinden vazgeçmeye ve başlattığı bu güzel çalışmayı devam ettirmesini ve yeni Özkan Yaşar’lar istiyorum.”

(Spor Servisi)