Tenisçiler kortlara döndü

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle Türkiye’de spor faaliyetleri 19 Mart tarihinde durdurulmuştu. Bu süre zarfında evde çalışarak antrenmanlarına devam eden minik ve genç tenisçiler spor tesislerinin yeniden açılması ile birlikte kortlara tekrar döndü. Konu hakkında açıklama yapan Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan, normale dönüş kapsamında ilk olarak minik sporcularla, daha sonra gençlerle normalleşme kapsamında ilk antrenmanlarını yaptıklarını ifade etti. Sosyal mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyduklarını da belirten Bakırcan, “Sporcularımız tesise maskeyle geliyorlar. Daha sonra ateşlerini ölçüp içeri alıyoruz. Tenis sporu doğası gereği sosyal mesafenin en iyi korunduğu sporlardan biri. Bu nedenle katılım oldukça iyiydi. Eski sporcularımızın yüzde 90’ı tekrar kortlara döndü” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)