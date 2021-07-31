Tempo arttı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap hazırlıklarını Çorum’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dün çift antrenman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da sabah ve akşam gerçekleşen antrenmana Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Kıvanç Kaya ve Hasan Küçcük ise fizyoterapist Semihcan Aydın eşliğinde çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan diğer futbolculardan Umut Kaya ile Tarık Mayhoş ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Sabah gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar, ikinci bölümde ise sahaya inerek kondisyon ağırlıklı bir antrenman yaptı.

Akşam gerçekleşen antrenman ise düz koşular ile başlarken, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde taktik bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

