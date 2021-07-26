Tempo artıyor

Teknik direktör Aykan Atik nezaretinde hafta sonunu çifter idmanla geçiren Çorum FK, Cumartesi günü sabah salon çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlılar, tesislerdeki fitnes salonunda, iki grup halinde çalışırken, ilk grup 09.45’te çalışmaya başladı. Daha sonra ise 10.00’da ikinci gruptaki futbolcular ağırlık çalışmasına girdi.

Kırmızı-siyahlılar, Tesisler 2 No’lu Sahada saat 17.30’da günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdiler.

Çorum FK dünü de çift idmanla geçirdi. Sabah 10.00’da Tesisler 2 No’lu Saha’da yapılan antrenman dayanıklılık çalışması şeklinde geçerken, günün ikinci antrenmanı 18.00’de aynı sahada yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanda da toplu çalışma yaptı.

Çorum FK, bugün yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

(Rıfat KARA)

