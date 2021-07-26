Tempo artıyor
Çorum FK, 23 Temmuz’da tek idmanla başladığı yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını günde çift antrenman programıyla sürdürüyor.
Teknik direktör Aykan Atik nezaretinde hafta sonunu çifter idmanla geçiren Çorum FK, Cumartesi günü sabah salon çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlılar, tesislerdeki fitnes salonunda, iki grup halinde çalışırken, ilk grup 09.45’te çalışmaya başladı. Daha sonra ise 10.00’da ikinci gruptaki futbolcular ağırlık çalışmasına girdi.
Kırmızı-siyahlılar, Tesisler 2 No’lu Sahada saat 17.30’da günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdiler.
Çorum FK dünü de çift idmanla geçirdi. Sabah 10.00’da Tesisler 2 No’lu Saha’da yapılan antrenman dayanıklılık çalışması şeklinde geçerken, günün ikinci antrenmanı 18.00’de aynı sahada yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanda da toplu çalışma yaptı.
Çorum FK, bugün yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
(Rıfat KARA)