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Çorum FK, 23 Temmuz’da tek idmanla başladığı yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını günde çift antrenman programıyla sürdürüyor.

Spor 26.07.2021, 00:02
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Tempo artıyor

Teknik direktör Aykan Atik nezaretinde hafta sonunu çifter idmanla geçiren Çorum FK, Cumartesi günü sabah salon çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlılar, tesislerdeki fitnes salonunda, iki grup halinde çalışırken, ilk grup 09.45’te çalışmaya başladı. Daha sonra ise 10.00’da ikinci gruptaki futbolcular ağırlık çalışmasına girdi.
Kırmızı-siyahlılar, Tesisler 2 No’lu Sahada saat 17.30’da günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdiler. 
Çorum FK dünü de çift idmanla geçirdi. Sabah 10.00’da Tesisler 2 No’lu Saha’da yapılan antrenman dayanıklılık çalışması şeklinde geçerken, günün ikinci antrenmanı 18.00’de aynı sahada yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanda da toplu çalışma yaptı.
Çorum FK, bugün yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
(Rıfat KARA)
 

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