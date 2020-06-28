TEMPO ARTIYOR

Çorum Futbol Kulübü’nde hazırlıklar Cumartesi günü yapılan çift antrenman programı ile devam etti. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen sabah ve akşam antrenmanına Mert Ilıman dışında tüm futbolcular katıldı. Mert Ilıman ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Sabah 9.30’da gerçekleşen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ve düz koşu ile başlarken, dayanıklılık çalışması ile sona erdi. Akşam 17.30’da yapılan günün son antrenmanında ise ısınma hareketleri, gruplar halinde düz koşu çalışması ile başladı. Daha sonra çift kale oyun oynayan Kırmızı-Siyahlılar, son bölümde yarı sahada pasa dayalı taktik çalışma yaparak antrenmanı sonlandırdı

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu Fransa’dan dönen Mikail Albayrak, Mert Ilıman ve Kıvanç Kaya dışında ki futbolculara Pazar günü istirahat verirken, bu 3 futbolcu sabah ve akşam özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Çorum Futbol Kulübü’nde hazırlıklar bugün sabah salon, akşam yapılacak taktik antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)