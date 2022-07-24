Telekom ailesi stres attı

Türk Telekom ailesi moral motivasyon aktivitesi olarak Millet Bahçesi spor tesislerinde futbol müsabakası düzenledi. Karşılaşma, Entegre Dağıtım Merkezi Müdürü Özer Kabakulak’ın kaptanlığını yaptığı Prime takımı ile Satış Yöneticisi Osman Yıldırım’ın kaptanlığını yaptığı Tivibu takımı arasında oynandı. Maça hızlı başlayan Tivubu takımı son 20 dakikaya önde girmesine rağmen, son dakikalarda yediği üst üste gollerle maçı 7-5 kaybetti. Maç sonrasında ise düzenlenen etkinlikte Yozgat bölge satış temsilcisi Gökalp Aydın'ın doğum günü münasebeti ile pasta kesilip kutlama yapıldı.

(Rıfat KARA)

