Telafi zamanı

2.Lig Kırmızı Grup’ta heyecan 8.hafta maçları ile devam edecek. “Rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında lider Sivas Belediyespor’a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Çorum FK, Bayburt’ta galip gelerek Sivas yenilgisini telafi etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Kırmızı-siyahlılarda, sakatlıkları süren Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Berkay Can Değirmencioğlu, Seçkin Getbay ve Hasan Küçcük forma giyemeyecek.

Bayburt cephesinde de hedef galibiyet olarak belirlenmiş durumda. Geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında Sarıyer’e 3-0’lık skorla boyun eğerek ilk yenilgisini alan Bayburt ekibi, Çorum FK karşısında kazanıp taraftarının gönlünü almak istiyor.

14 puanlı Bayburt ekibiyle 12 puanlı Çorum FK arasında yarın Bayburt Gençosman Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçta İzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail düdük çalacak olup, yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Uğur Önay ve Uğur Başdaş yapacak. Yine İzmir bölgesinden Levent Balcı da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

