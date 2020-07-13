Tekvandocular Ordu’da kuşak sınavına girdi

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuş terfi sınavları 11-12 Temmuz tarihleri arasında Ordu’da yapıldı. Çorum Vuşu İl Temsilcisi ve aynı zamanda tekvando antrenörlüğü yapan Bekir Bolat önderliğinde siyah kuşak sınavına Çorum’dan 13 sporcu katıldı. Sınav sonunda Çorum’dan Aleyna Atlan, Damla Atlan, Dilara Kaya, İnan Özgün, Ayşe Mert, Berat Özbay, Mehmet Şanal, İrem Ahıskalı, Kenan Özçayan, Aleyna Bilen, Sude Zeytin, Mehmet Yılmaz ve Enes Yılmaz siyah kuşağa terfi etmeyi başardılar.

Konu hakkında açıklama yapan antrenör Bekir Bolat, “Pandemi sürecinde spor faaliyetleri çok olumsuz yönde etkilense de alınan tedbirler doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Siyah kuşak terfi sınavını başarıyla tamamlayan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sınav süresince hem bizleri, hem de Çorum’u başarıyla temsil ettiler. Sporcu ailelerimize verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)