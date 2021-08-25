Teknik kadro işbaşı yaptı

Çorum FK’nın yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım, takımın başındaki ilk antrenmanına dün çıktı.

Aykan Atik’le Bolu kampının son gününde yolların ayrılması üzerine takımın başına getirilen Ahmet Yıldırım, yardımcıları ile birlikte dünkü antrenmanla işbaşı yaptılar. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Gökhan Kolomoç, Serhat Akyüz ve Bülent Üstüner yaparken, Emir Sarı da kaleci antrenörü olarak teknik kadroda yer alıyor.

(Hüseyin AŞKIN)