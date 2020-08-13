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Teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum Futbol Kulübü’nde rutin sağlık kontrolleri dün yapıldı. Teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Spor 13.08.2020, 21:48
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Teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Özel Elit Park Hastanesi’nde gerçekleşen sağlık kontrollerinde teknik heyet ve futbolcular ilk olarak kan verdiler. Daha sonra EKG testinden geçen futbolcular akciğer röntgeni çektirerek kardiyolog uzmanına göründü. Son olarak efor testine tabi tutulan Kırmızı-Siyahlı teknik heyet ve futbolcuların sağlık durumları ile ilgili hiçbir olumsuz bulguya rastlanmadı.

Sağlık kontrolleri tamamlanan Kırmızı-Siyahlı futbolcular akşam saat 17.30’da gerçekleşen antrenmana çıkarak hazırlıklarını sürdürdü.

(Spor Servisi)

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