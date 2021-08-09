Teknik Direktörü Atik: “Vura vura gideceğiz”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Aykan Atik kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısı ile yeni transferler, yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Çorum’da yapılan bir ve ikinci etap hazırlıklarını değerlendiren deneyimli teknik adam, antrenmanların oldukça verimli geçtiğini söyledi. Sezonu erken açtıklarının da altını çizen Atik, “Sezona diğer takımlardan erken başladık. Normalde 17 veya 18’inde başlayabilirdik ama biz 12 Temmuz’da çalışmalarımıza start verdik. Çünkü kurban bayramına kadar çalışıp oyuncularımıza o şekilde izin vermek istedik. Bayrama kadar geçen sürede 13 antrenman yaptık. Bu antrenmanlar bizim için oldukça verimli geçti. İlk etabı bu şekilde tamamladıktan sonra 23 Temmuz’da ikinci etap hazırlıklarımız başladı. Aerobik, anaerobik çalışmalar, sahada yaptığımız teknik çalışmalar, kuvvet çalışmalar, istasyon çalışmalar, oyunsal anlamda çalışmalar ile ikinci etabı da tamamlamış olduk” dedi.

2 OYUNCU DIŞINDA SAKATLIKLAR ÇOK CİDDİ DEĞİL

Sakat futbolcular hakkında da açıklamalarda bulunan Aykan Atik, “Muhammet Fettahoğlu ve Kıvanç Kaya’nın sakatlıkları biraz ciddiyetini korurken, Berkay Can Değirmencioğlu’nun da fizyoterapistimiz Eylül ayında aramızda olacağını söyledi. Diğer oyuncularımızın sakatlıkları ise çok ciddi değil. Bu oyuncularımız fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu oyuncularımız sakatlıklarını atlattıktan sonra teknik heyet olarak antrenman eksiklerini kapatmak adına bireysel çalışmalar yaptıracağız” ifadesini kullandı.

MURAT YILDIRIM’I DAHA ÖNCEDE ÇOK İSTEMİŞTİM

Sorulan soru üzerine Murat Yıldırım, Seçgin Getbay ve Umut Kaya’yı aynı anda oynatabilecek bir sistemleri olduğunu da söyleyen Atik, “Ben Süper Lig’de Ankaragücü’nü çalıştırırken Murat Yıldırım’ı çok istemiştim. Ancak o dönem transferi açamayınca Murat’ı alamadık. Çorum FK’ya nasip oldu. Umut Kaya sadece Çorum FK’nın değil, 2.Lig’in en iyi oyuncularından bir tanesi. Seçgin Getbay da Umut gibi 2.Lig’de iz bırakmış bir futbolcu. Bu 3 futbolcuyu aynı anda oynatabileceğimiz bir sistemimiz var. Murat Yıldırım 6 ve 8 numara oynuyor, Umut Kaya 8 ve 10 numara oynama özelliği var. Keza Seçgin Getbay da 8 ve 10 numara oynama özelliği olan bir oyuncu. Bu 3 oyuncumuzun temposu iyi olduğu sürece aynı anda sahaya sürebileceğimiz bir sistemimiz var. Malum Çorum FK olarak şampiyonluğa oynayan bir takımız. Hedefe giderken de böylesine 3 önemli oyuncuyu aynı anda kullanmak istiyoruz. Bu oyuncularımızın temposu iyi olmaz ise temposu iyi olan oyuncu oynar. Bizim takım alternatifli bir kadroya sahip” ifadesine yer verdi.

SAMSUN MAÇINI İPTAL ETMEK DOĞRU KARARDI

“İkinci etap hazırlıkları kapsamında Samsunspor ile bir hazırlık maçı planımız vardı. Bu maçı teknik heyetimizin kararı ile iptal ettik. Çünkü bu maç bize zarar verecekti. Samsun bize göre daha hazır bir takımdı. Bizim eksiklerimiz çoktu. O yüzden takıma zarar vermemek adına bu maçı iptal ettik. Bolu’da yapacağımız üçüncü etap hazırlıkların da 4 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Bolu’da yapacağımız hazırlık maçları bizim açımızdan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kaliteli bir kadromuz var. Üst liglerden gelerek aramıza dâhil olan oyuncularımız var. Bu oyuncularımız iyi futbolcu olmalarından ziyade karakterli çocuklar. Çorumspor’a çok fayda sağlayacaklarına inandığımız oyuncular. Çorum’da yaptığımız antrenmanlarda bu oyuncularımızla hiçbir sorun yaşamadık. Bolu’da yapacağımız kamp programında da kaynaşmak adına, birlik ve beraberlik adına daha iyi geçeceğini düşünüyorum” dedi.

TRANSFER DEVAM EDEBİLİR

Transferlerin devam edeceğini de vurgulayan Atik, “Şuana kadar çok önemli oyuncular transfer ettik. Bundan sonra da transfer etmeye devam edebiliriz. Transferin son gününe kadar Çorum FK’da transfer bitmez. Kamp döneminde oynayacağımız hazırlık maçları ile birlikte eksik gördüğümüz bölgelere transfer isteyebiliriz.

Benim sabit benimsediğim bir sistemim yok. Genelde 4-2-3-1 sisteminde oynatırım takımımı ama daha çok rakibe göre bir sistemle takımımı sahaya çıkarıyorum. Hocalarımız rakiplerle alakalı analiz yapacak. Bu analizler doğrultusunda sistemimizi belirleyeceğiz” dedi.

AFYON VE SAKARYA EN CİDDİ RAKİBİMİZ

Grup’ta şampiyonluk yolunda en ciddi rakiplerinin Afyonspor ve Sakaryaspor olduğunu da söyleyen deneyimli teknik adam, “Grup içerisinde hedefe oynayacak olan takımlar var. Bunlardan Afjet Afyonspor, Bodrumspor, Ankaraspor ve Diyarbekirspor ciddi rakiplerimiz gözüküyor. Geçtiğimiz sezonun iddialı takımlarından Hekimoğlu Trabzon ise küçülmeye gitti. Önemli oyuncularını göndererek yerlerine daha çok genç oyuncular transfer ettiler. Tabi bunlar kağıt üzerinde hesaplamalar. Takımların neler vereceğini bilemeyiz. Bu takımlardan İnegölspor’da ciddi transferler yaptı. Vanspor ise yeni genel kurul yaptı. İlerleyen günlerde transferde hareketli günler geçirecekler. O zaman durumları belli olur. Sarıyer ve Sakaryaspor her zaman play-offun içinde olan takımlar. Yani maksimum 9-10 takım hedefin içerisinde olacak gibi görünüyor. Bizim için bunlar önemli değil. Biz kendimize bakacağız. Bizim için ilk 3 maç çok önemli. Önce Diyarbekir ile oynayacağız. Sonra Velimeşe ve Sakaryaspor maçları var. Geçen seneye bakarsak Çorum FK, 9 haftalık periyotta istenilen sonuçları alamamış. Bu sene böyle bir lüksümüz yok. Bu sezon işimizi ciddi yapıp saydığım bu 3 maçtan galibiyetle ayrılmamız lazım. Bu 3 maçı geçersek yakaladığımız hava ile Sarıyer maçına kadar ciddi bir avantaj yakalayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonluk tamamen hava yakalamak ile alakalı. Şampiyonluk istiyorsak o havayı yakalamak, koklamak lazım.

Ben ilk 9 haftaya çok önem veriyorum. Bu 9 hafta bizim için çok önemli. Biz bu takımımızla vura vura gitmeliyiz. Oyuncularımla da devamlı bunu konuşuyorum. Biz şampiyonluk istiyorsak eğer rakip gözetmeksizin vura vura gitmeliyiz. Ben Sakarya ve Afyon’u çok ciddi rakip görüyorum. Bu 2 takımla şampiyonluk yarışı içinde olabiliriz. Puan olarak bakarsak 70’i görmeliyiz. 70’in altında kalmak şampiyonluğu zora sokabilir.

TARAFTARIMIZ SABIRLA DESTEKLESİN

Biz iyi bir takım olduk. Bu yüzden Çorumlu futbolseverler bizi sabırla takip edip desteklesinler. Onların dualarına çok ihtiyacımız olacak. Umuyorum sezon sonunda hem bizi, hem de onları mutlu edecek şekilde ligi bitireceğiz” dedi.

(Rıfat KARA)

