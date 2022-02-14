Teknik Direktör Ergün Penbe: “Kazandığımız için mutluyuz”

2.Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Çorum FK, 25.hafta maçında konuk ettiği Kahramanmaraşspor’u ilk yarıda, Burak Çalık ve Halil İbrahim Sönmez’in penaltı golleriyle 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alırken, hedefe giden yolda önemli bir engeli daha aştı.

Teknik direktör Ergün Penbe, zorluk derecesi yüksek olan maçta ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını kutlarken, hedefe biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Soğuk havaya rağmen, kendilerini destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Ergün Penbe, “Zor maç olacağını biliyorduk. Ligin alt tarafı ve üst tarafını yakından ilgilendiren bir maçtı. Rakibimiz çıkış arayan ve oldukça iyi mücadele eden bir takım. Zor bir maç oldu ama kazandığımız için mutluyuz.

Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bu zorlu mücadelede 3 puan alıp hedefimize doğru ilerlemek bizi çok mutlu etti.

Soğuk havaya rağmen, stadyumu dolduran taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. 90 dakika boyunca bizi destekleyen, bir an olsun susmayan, maçın her anında yanımızda hissettiğimiz büyük Çorum FK taraftarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

