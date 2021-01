“Tek rakibimiz kendimiziz”

Önemli açıklamalarda bulunan ve soruları içtenlikle cevaplayan İsmet Taşdemir, takım olarak kötü başladıkları ilk yarıyı iyi bitirdiklerini belirtirken, ikinci yarıda play-off potasıyla açılan makası daraltıp hedefe ulaşmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Takımın başına geldiğinden beri 11 maçlık periyodu değerlendiren İsmet Taşdemir, sahada ne oynadığını bilen, mücadele gücü yüksek bir takım görüntüsü verdiklerini ifade ederken, “Bizim takım, kazanmak için sahada her şeyi yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için tek rakip var, o da kendimiziz” dedi.

İsmet Taşdemir’in açıklamaları şöyle:

BAŞLANGICIN DAHA İYİSİNDE BİTİRDİĞİMİZ BİR İLK YARI OLDU

“İlk yarı iyi başlamadığımız, daha sonra nefeslenip başlangıcın daha iyisinde bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu.

Bu süreçte çok üzüldüğümüz maçlar da oynadık, son dakikalarda verdiğimiz puanlar da oldu. Bununla birlikte çok iyi bir geri dönüşe imza atarak puan aldığımız maçlar da oldu.

NE OYNADIĞINI BİLEN BİR TAKIMIZ

Göreve geldiğimiz 11 maçlık periyodu değerlendireyim. Bu süreçte hatalarımız da oldu, yanlışlarımız da oldu. Ancak, sahada ne oynadığını bilen, mücadele gücü yüksek bir takım görüntüsü verdik. Ama bunlar yetmedi. Çünkü makas çok fazlaydı. An itibariyle hedefimiz doğrultusunda makası biraz daha daralttık. Şimdi ikinci yarıda maç maç makası daha fazla daraltma yoluna gideceğiz.

İlk yarı itibariyle takım oyunu, birlikte oyun eskiye nazaran gözle görülür şekilde düzeldi. Üzerine daha çok koymak için çalışmalarımız devam edecek.

YÜZDE 70 SEVİYESİNDEYİZ

Geldiğim günden bu yana oynatmak istediğim oyun planına yüzde 70 seviyesinde ulaşmış durumdayız. Sezon başı kampı yapmadan oyuncularla çok fazla çalışma imkânı bulmadık. Bir de geldiğimiz günde covid-19 hastalığı ile uğraştık. Oyuncularımız yaklaşık 4 hafta karantinada kaldı. Buna rağmen bu oyuncu grubumuzla bu oyun şablonunu yakalamak çok kolay değildi. Ancak bu anlamda çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızın bir kısmının sahadaki yetenekleri kısıtlı olabilir ama iyi olan özelliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Örneğin, teknik kapasitesi düşüktür ama yüksek seviyede sahada mücadele etmeye çalışıyor. Bir oyuncumuzun mücadelesi düşüktür ancak topla ilişkisi iyidir. Onu daha fazla seviyeye çekmeye çalışıyor. Dolayısı ile birlikteliğimiz çok iyi. Hafiften Çorumspor kafasını kaldırmış durumda. Ancak yolumuz daha uzun daha iyi seviyeye gelerek mücadelemizi sürdüreceğiz.

ÖNEMLİ OLAN BİZİM NE YAPACAĞIMIZ

Çorum FK olarak bir felsefemiz var. Oynadığımız takımın ligdeki sıralaması bizim için hiç önemli değil. Bizim için önemli olan her zaman bizim takımımızın sahada ne yapacağı.

Her zaman rakiplerden önce bunu düşünüyoruz. Buna önem veriyoruz. Bizim takımımız gidip orada Manisa’yı yenebilir, yenilebilir de. Ama bir gerçek var. Bizim takım sahada mücadelesini son dakikaya kadar verir. Yani kazanmak için sahada her şeyi yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Manisa bizim için devasa bir rakip değil. Bizim için tek rakip var, o da kendimiz. O gün sahaya iyi oyun yansıtırsak rakibimizi yener geliriz. Ama kazanmak için her şeyi yaparız. Olmadığı zaman yenilir geliriz. Futbol da bunlar var. Tüm rakiplerimize olduğu gibi Manisa FK’ya da saygı duyuyoruz. Çorum’a en iyi sonuçla dönmeye çalışacağız. Malum lig devam ediyor. Daha oynanmamış 18 maç var. Her maçımız önemli. Dolayısı ile rakip gözetmeksizin sahada ne yapacağımıza odaklanmış haldeyiz.”

“2-3 OYUNCU ALMALIYIZ”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sayı olarak eksik olduklarını ifade ederken, “2-3 transfer daha yapmamız gerekiyor” dedi.

Devre arasında transfer yapmanın zorluklarına değinen İsmet Taşdemir, “Transfer çalışmalarımız titiz bir şekilde devam ediyor. Daha önce de söylemiştim devre arasında transfer yapmak çok zor. Çoğu oyuncunun kulübü var. Kulübü oyuncuyu göndermediği sürece, kaldı ki hiçbir kulüp iyi oyuncusunu göndermek istemez. Ömer Bozan’ı, kulübü mali vecibelerini yerine getiremediği için transfer edebildik. Hüseyin Bak ise yaklaşık 2,5 ay önce kulübüyle fesih yapmıştı. Dolayısı ile boşta olan bir oyuncuydu, transfer ederken zorlanmadık. Oktay ise bizim takip ettiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncuydu. Takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncuydu.

Kadro bütünlüğümüz 2-3 transferi daha gerektiriyor. Çünkü sayı olarak eksiğiz. Şuan 21 kişiyiz bunu 24-25’e çıkarma arzusu içerisindeyiz. Çünkü sezonun genelini düşündüğümüz zaman sakatlık, cezalı ve hastalık gibi nedenleri düşündüğümüz zaman bu sayıya ulaşmak zorundayız.

Mevki olarak düşünmek şuan çok erken. Malum, transfer süreci devam ediyor. Bu süreçte boşa çıkıp takıma katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları kadromuza katacağız” dedi.

YENİLER KATKI SAĞLAYACAK

Takıma katılan yeni transferlerle ilgili de konuşan teknik patron İsmet Taşdemir, “

Ömer Bozan hazır durumda. İlk yarıyı Sarıyer’de dolu dolu geçirdi. Hüseyin Bak, Bandırmaspor’da iyi başladı ancak 8.haftadan sonra ayrıldı. Dolayısı ile Hüseyin’in biraz eksiği olduğunu düşünüyorum. Oktay’ın maç temposu ile çok fazla sıkıntısı yok. Erdi ise yeni geldi aramıza. O da ilk yarı takımının ful kadrosunda olan bir oyuncuydu. Antrenman eksiği yok ama az oynayan bir oyuncuydu. Bize fayda sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

KAMP YOK

Koronavirüs nedeniyle ertelenen üç maçının devre arasına denk gelmesi nedeniyle ikinci yarı öncesinde hazırlık kampı yapamayan Çorum Futbol Kulübü’nün devrenin ikinci haftasındaki bay haftası nedeniyle doğan boşlukta kamp yapacağı geçtiğimiz günlerde ifade edilmişti. Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Cumartesi günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun maç trafiğinin ardından takımı daha fazla yormak istemediklerini söyledi.

Bay haftası nedeniyle doğacak boşlukta, Çorum’da rutin antrenman programı uygulayacaklarını kaydeden İsmet Taşdemir, “Maalesef, kamp yapamayacağız. Çünkü oyuncular son haftalardaki maç takviminde çok yoruldular. Kadromuzun sayı olarak eksik olmasından dolayı devre arasına sıkışan 3 tane maçımız oldu. Bununla beraber 10 günde 4 maç yaptık.

Şuan 1 haftalık zaman diliminde nefes alır gibi olduk. Ondan sonra kamp yaparak takımı daha fazla yormak doğru gelmedi. Dolayısı ile şuan kamp yapmayı uygun görmüyoruz. Çalışmalarımız Çorum’da rutin bir şekilde devam edecek” dedi.

