Tek kırmızı Ertuğrul’dan

21.haftada Çorum’da Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynanan ve İstanbul ekibinin 2-0 kazandığı maçın 59.dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ertuğrul Sancaktutan, Çorum Futbol Kulübü’nün sezonun ikinci yarısında kırmızı kart gören tek futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Sezonun ilk yarısında Amed Sportif Faaliyetler’le deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen maçın bitiş düdüğünden sonra da kırmızı kartı bulunan Ertuğrul, Çorum Futbol Kulübü’nün bu sezon birden fazla kırmızı kart gören tek futbolcusu durumunda da.

Çorum Futbol Kulübü’nde sezonun ilk yarısında da Emrah Uzun, Kıvanç Kaya, Osman Bodur, Mert Ilıman ve Ertuğrul Sancaktutan kırmızı kart görmüşlerdi.