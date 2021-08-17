Tek çalıştılar
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum FK, dünü tek antrenmanla geçirdi.
Spor 17.08.2021, 21:18
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Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum FK, dünü tek antrenmanla geçirdi.
Önceki gün, çift kale maçta 3.Lig takımlarından Hacettepespor’u Sabrican, H.İbrahim ve Mehmet Gürkan’ın golleriyle 3-1 yenen Çorum FK, dünü tek idmanla geçirdi. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Aykan Atik nezaretinde günün tek idmanını saat 18.00’de gerçekleştirdi.
Yenileme çalışmasının yapıldığı antrenman toplu oyunla sona erdi.
Çorum FK, bugün yapacağı çift antrenmanla kamp programına devam edecek.
(Hüseyin AŞKIN)
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