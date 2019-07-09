TED Koleji’nin sultanları görücüye çıktı

Çorum’da düzenlenen Voleybol İl Birinciliği maçlarında gösterdikleri performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çorum TED Koleji’nin bayan voleybolcuları Sultanlar Ligi takımlarından Karayolları Spor Kulübü’nün radarına girdi. Geçtiğimiz günlerde Karayolları Spor Kulübü’nün seçmelerine katılan TED Koleji sporcularından Nehir Naz Bektaş, Begüm Üçer, Ebru Sıla Kırık, Güliz Şevval Doğan, Ceren Hasdemir, Berrin Ergin, Dila Yılmaz ve Elif Çağlar seçmelerde gösterdikleri performans sonrası 1 Ağustos’ta gerçekleşecek kampa davet edildiler.
(Rıfat KARA)