TED Koleji’nde Yüzme kursları

Antrenör Çetin Koçak, öğrencilerin düzenli bir biçimde spor yapmalarını, farklı fiziksel ve sosyal beceriler kazanmalarını, yeteneklerini keşfetmelerini, arkadaşlık duygularını geliştirerek yeni dostluklar kazanmalarını, takım çalışması alışkanlığı kazanarak birlikte üretmenin keyfini yaşamalarını, paylaşım bilinçlerini arttırmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Her hafta Salı ve Çarşamba günleri 10.00 ile 12.30 saatleri arasında açık olan yaz okulunda öğrencileri belirledikleri program dahilinde yaş gruplarına göre ayırdıklarını kaydeden Çetin Koçak, “Etkinliklerimizi, konusunda uzman antrenörler gözetiminde yürütmekte ve her gruptan sorumlu olan bir öğretmenimizi ders süresince öğrencilerimizin yanında bulundurmaktayız. Tüm gün, hemşiremiz okulumuzda hizmet vermektedir

Tüm etkinliklerimizi, TED Çorum Koleji Kampüsünde yapmaktayız. Böylelikle öğrencilerimiz ile güvenli bir ortamda, çalışmanın keyfini çıkartıyorlar” dedi.

(Murat SARIKOCALAR)

