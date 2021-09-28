TED Çorum Koleji'nde yüzme dersleri başladı

TED Çorum Koleji'nde eğitimin yanı sıra geleceğin sporcularını yetiştirmek adına çalışmalar start aldı. TED Çorum Koleji içerisinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 7 aşamalı yüzme derslerinin başladığı duyuruldu. Okul yetkilileri tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, anaokul, ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim gören öğrenciler için hafta içi yüzme derslerinin başladığı belirtildi. Antrenörler gözetiminde gerçekleşen derslerde öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda sağlıklı bir birey olarak gelişmelerine yardımcı olmasına vurgu yapılırken, yüzme derslerinin 7 aşamada yapılacağı da ifade edildi.

Yüzme derslerinde uygulanacak olan aşamaların ilkinde öğrencinin suya alışması ve su korkusunu yenmesi sağlanacak. 2.aşamada yüzme sporundaki temel teknikler uygulanacak.3.aşamada yardımcı materyallerle öğrencinin kendi başına suda hareketi sağlanacak.4.aşamada stile dönük nefes çalışmalarının yapılması uygulanacak. 5.aşamada yine stile dönük kol ve ayak çalışmalarının yapılmasını sağlanacak. 6.aşamada nefes, kol, ayak koordinasyonunu sağlanacak. Son aşamada ise öğrencinin sudaki akış çizgisini sağlanacak ve dengesi stile göre düzenlenecek.

(Rıfat KARA)

