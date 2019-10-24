Taşkınsoy ile ilk kez

Yeni Çorumspor’un da yer aldığı TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 10.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim Cumartesi günü Trabzon Vakıfbekir İlçe Stadı’nda saat 13.00’de Hekimoğlu Trabzon ile Yeni Çorumspor arasında oynanacak olan kritik karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Burak Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un bu mücadelede yardımcılıklarını yine İstanbul bölgesi hakemlerinden Sefa Özcan ve Efe Kurtuluş yapacak. Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Levent Buğra Vartemel ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

TFF 2.LİG BEYAZ GRUPTA HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Hekimoğlu Trabzon-Yeni Çorumspor

Burak Taşkınsoy (İSTANBUL)

Pendikspor-Amed Sportif F.

Tarık Güldal (ADANA)

Gümüşhanespor-Kırklarelispor

Burak Pakkan (ANKARA)

Başkent Akademi-Manisa F.K

Erkan Engin (SAKARYA)

1922 Konyaspor-İnegölspor

Burak Olcar (ANKARA)

Sarıyer-Zonguldak Kömür

A.Deniz Kayatepe (BALIKESİR)

Şanlıurfaspor-Hacettepe

Sait Tuzcu (KOCAELİ)

Samsunspor-Sancaktepe F.K

M.İlker Coşkun (ANKARA)

Tarsus İdman Yurdu-Afjet Afyonspor

Çağdaş Altay (İSTANBUL)

(Rıfat KARA)