Taşdemir, önemli mesajlar verdi: “Çorum 1.Lig’i hak ediyor”

Başarısızlıktaki sorumluluğun kendisine ve takıma ait olduğuna dikkat çeken İsmet Taşdemir, Başkan Fatih Özcan’a destek olunması halinde Özcan’ın Çorum FK’yı Süper Lig’e bile çıkartacağına inandığını söyledi.

BAŞKANIN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARTTIK

Sözlerine, daha önce Fatih Özcan gibi bir başkanla çalışmadığını ifade ederek başlayan İsmet Taşdemir, “Bu kadar rahat anlaştığım bir başkanla daha önce çalışmadım. Ama, maalesef Başkanın yüzünü kara çıkarttık, çok üzgünüz. Kendisi çok inanıyor ve güveniyordu. Biz yapamadık” dedi.

9 MAÇLIK SERİYİ BELKİ DE BİR HADA YAKALAYAMAYACAĞIM

Pandemi nedeniyle ilk yarıda çok sıkıntılı günler yaşadıklarını, bunun yanında devre arasında istedikleri oyuncuları alamadıklarını da kaydeden İsmet Taşdemir, Hekimoğlu Trabzon yenilgisiyle sona eren 9 maçlık yenilmezlik serisini belki de hayatı boyunca bir daha yakalayamayacağını anlattı.

Taşdemir, konuşmasının devamında, “Devre arasında alınabilecek en iyi oyuncuları kadromuza kattık. Bunların kimisinden verim alabildik, kimisinden az aldık. Ama genel olarak, maliyetlerinin karşılığını alamadık.

BAŞARISIZLIK BİZE AİT

Çok iyi işler yaptık. 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık. Bu seriyi belki de hayatım boyunca bir daha yakalayamayacağım. Şanssızlıklar da yaşadık. Mesela, 20 gol atabileceğimiz 3 maçlık periyotta sadece 1 puan alabildik.

Geldiğimiz noktada, başarısızlık, önce hoca, sonra futbolculara aittir. Eğer bu takım Play-Off’a kalamamışsa, esas suçlu ben ve oyunculardır. 9 maçlık periyottan sonra bir şeyler bozulmuşsa, benim tamir etmem lazımdı.

Hocalar, futbolcular, yöneticiler gelir geçer. Kalıcı olan kulüptür, taraftardır, basındır. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Fatih Başkan, her şeyini veriyor. Takımı üst lige çıkartmak için her şeyi yapıyor ama yalnız kalıyor.

Fatih Başkana destek olun. Eğer bu başkana destek olunursa, Çorumspor çok rahat bir şekilde 1.Lig’e, hatta Süper Lig’e çıkar. Bu şehir, bu başkan, bu kulüp, bu camia 1.Lig’i hak ediyor.

Benim gördüğüm, Fatih Başkan çok yalnız kalıyor. Bir şeyler tıkandığında kimse destek olmuyor. Bu adama sahip çıkarsanız, yapar.

Biz, çok çalıştık. Ben, ilk kez bir kulüpte yatılı olarak kalıyorum. Ama olmadı, yapamadık, beceremedik. Ben, değerlendirmemi yaptım. Ortada bir sorun vardı ve ben orasını pansuman edemedim” şeklinde konuştu.

Taşdemir, konuşmasının sonunda da, Başkan Fatih Özcan, Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın, futbolculara, taraftarlara ve basın mensuplarına teşekkür etti.

(Spor Servisi)

