Taşdemir; ‘Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz’

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 1-0 galip geldikleri Zonguldak Kömürspor maçını değerlendirdi. Ligin son haftalarında maçların zorluk derecesinin arttığını belirten deneyimli teknik adam, “Ligin son haftaları yaklaştıkça bu tür maçları oynamak zordur. Buna rağmen biz dün özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Sonuçta bu maçta da önümüzdeki maçta ki rakibimizde küme düşme tehlikesinde, bu yüzden rakiplerimizin kazanmak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini biliyorduk. İkinci yarı biraz oyundan düşünmemize rağmen kazanmasını bildik. Kazandığımız için mutluyuz. Dünkü maç sonuçlarından sonra oluşan puan tablosuna da baktığımızda geçmiş maçlardaki puan kayıplarına üzülmemek elde değil. Son iki maçta da elimizden gelen bütün gayreti göstererek ulaşabildiğimiz en yüksek puan da ligi tamamlamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)

